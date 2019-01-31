«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом»

Футбол 31 января 2019 00:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Тоттенхэма» переиграли «Уотфорд» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин (80-я минута) и Фернандо Льоренте (87). У проигравших отличился Крэйг Кэткарт (38).

После этой победы «Тоттензэм», набрав 54 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 33 балла, занимает девятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Уотфорд» в гостях сыграет против «Брайтона».