«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 00:52Источник: «Советский спорт»

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом»

Футболисты «Тоттенхэма» переиграли «Уотфорд» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин (80-я минута) и Фернандо Льоренте (87). У проигравших отличился Крэйг Кэткарт (38).

После этой победы «Тоттензэм», набрав 54 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 33 балла, занимает девятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Уотфорд» в гостях сыграет против «Брайтона».

#апл#фк тоттенхэм#фк уотфорд
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