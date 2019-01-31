«Ливерпуль» не смог дома обыграть «Лестер» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 00:54Источник: «Советский спорт»

«Ливерпуль» не смог дома обыграть «Лестер»

Футболисты «Ливерпуля» сыграли вничью с «Лестером» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:1. В составе «Ливерпуля» голом отметился Садио Мане. У «Лестера» отличился Гарри Магуайр.

После этой игры «Ливерпуль», набрав 61 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», имея в активе 32 балла, занимает 11-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Лестер» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии
24-й тур

«Ливерпуль» – «Лестер» - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мане (3), 1:1 – Магуайр (45+2).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Кейта (Лаллана, 66), Шакири (Фабиньо, 67), Фирмино (Старридж, 82), Салах.

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Менди, Ндиди, Мэддисон (Чоудури, 75), Грэй (Окадзаки, 84), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 90).

Предупреждения: Матип (16), Магуайр (41), Рикарду Перейра (50), Чилуэлл (90).

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