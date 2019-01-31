Маурисио Почеттино: Мы полностью заслужили победу над «Уотфордом»

Футбол 31 января 2019 01:48 Источник: BBC

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог домашнего матча 24-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:1).

- Я считаю, что мы полностью заслужили эту победу. Мы фантастически провели второй тайм. В первом тайме нам было сложно создавать моменты - мы доминировали, но не могли ничего сделать, - цитирует специалиста BBC.

Добавим, что после этой победы «Тоттензэм», набрав 54 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле встретится с «Ньюкаслом».