Антонио Конте: Скучаю по тренерской работе, но решил отдохнуть в этом году

Ранее сообщалось, что экс-наставник "Челси" может сменить у руля "Интера" Лучано Спаллетти.
Итальянский специалист Антонио Конте рассказал о планах на будущее.
«Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году.
Я приехал посмотреть матч «Атланта» – «Ювентус» и не получал никаких предложений от итальянских клубов», – цитирует Конте "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.
Отметим, что Конте работал с туринским клубом в период с 2011 по 2014 год.