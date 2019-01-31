Антонио Конте: Скучаю по тренерской работе, но решил отдохнуть в этом году

Футбол 31 января 2019 08:15 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что экс-наставник "Челси" может сменить у руля "Интера" Лучано Спаллетти.

Итальянский специалист Антонио Конте рассказал о планах на будущее.

«Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил немного отдохнуть в этом году.

Я приехал посмотреть матч «Атланта» – «Ювентус» и не получал никаких предложений от итальянских клубов», – цитирует Конте "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что Конте работал с туринским клубом в период с 2011 по 2014 год.