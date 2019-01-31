Юрген Клопп: Из-за снега мяч плохо катился по полю, это крайне некомфортно - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 09:24Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Юрген Клопп: Из-за снега мяч плохо катился по полю, это крайне некомфортно

"Красные" продолжают лидировать в таблице премьер-лиги.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ с "Лестер Сити" (1:1).

«Вы видели, что из-за снега мяч плохо катился по полю. Если в таких условиях владеть мячом 70-80 процентов игрового времени, то это крайне некомфортно. Только и думаешь, как не упустить мяч. Сегодня так и было.

Думаю, все согласятся, что в эпизоде c Кейта, пожалуй, нужно было давать пенальти. Не знаю, почему его не поставили.

У нас стало на одно очко больше. Это, конечно, не то, что мы хотели, но все по-прежнему прекрасно», – цитирует немецкого специалиста "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.

#апл#фк ливерпуль#фк лестер сити#клопп юрген
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