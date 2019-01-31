Сарри – о разгроме от «Борнмута»: Необходимо выяснить, что случилось, нужно решать проблему - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 10:12Источник: ФК «Челси»Автор: Гичунцев Артур

Сарри – о разгроме от «Борнмута»: Необходимо выяснить, что случилось, нужно решать проблему

Встреча завершилась со счетом 0:4.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий клубной пресс-службе после поражения от "Борнмута" в 24-м туре АПЛ.

"Мне сложно комментировать результат. В первом тайме мы сыграли очень хорошо. Тем не менее, мы пропустили уже через две минуты после перерыва и прекратили играть. В атаке мы выглядели не как команда, а как 11 разрозненных футболистов. Мне сложно понять это, поскольку по тому, что я увидел в первом тайме, у нас были все возможности, чтобы решить эту проблему.

У нас было 43 минуты на то, чтобы отыграться, но с тем, как мы отреагировали на гол соперника, это было невозможно. Я пытался понять и пообщался с игроками после матча, но они также не смогли выделить причины провала. Мы вернемся к этому вопросу завтра. Сейчас мне необходимо выяснить, что случилось, поскольку нам нужно решать эту проблему", – сказал итальянец.

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