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Футбол31 января 2019 12:13Источник: Sky SportsАвтор: Гичунцев Артур

Виллиан может заменить Неймара в «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что бразилец интересе "Барселоне".

Полузащитник "Челси" Виллиан может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, на игрока "синих" претендует "ПСЖ", который рассматривает его в качестве замены Неймару. Напомним, последний получил травму и выбыл на продолжительный срок.

Отмечается, что "ПСЖ" уже подготовил предложение в районе 50 млн евро по 30-летнему бразильцу.

В текущем сезоне Виллиан провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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