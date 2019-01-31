Виллиан может заменить Неймара в «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что бразилец интересе "Барселоне".
Полузащитник "Челси" Виллиан может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Согласно источнику, на игрока "синих" претендует "ПСЖ", который рассматривает его в качестве замены Неймару. Напомним, последний получил травму и выбыл на продолжительный срок.
Отмечается, что "ПСЖ" уже подготовил предложение в районе 50 млн евро по 30-летнему бразильцу.
В текущем сезоне Виллиан провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.