Рабьо перестал вести переговоры с «Барселоной» после того, как каталонцы купили Де Йонга

Футбол 31 января 2019 12:31 Источник: EL MUNDO Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо передумал переходить в «Барселону».

Как сообщает El Mundo Deportivo, 23-летний француз перестал вести переговоры с «Барселоной» после того, как стало известно, что летом туда перейдет голландец Френки Де Йонг.

Отмечается, что Рабьо сослался на семейные обстоятельства. Ранее сообщалось, что француз договорился с «Барселоной» об условиях личного контракта. Его зарплата должна была составить 10 млн евро в год.

Добавим, что летом 2019 года Рабьо сможет покинуть «ПСЖ» бесплатно. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.

В услугах полузащитника заинтересованы ряд клубов, в числе которых «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили Рабьо контракт с окладом 7,5 млн евро. Однако футболист отказался, так как в Англии готов играть только за «Ливерпуль», за который болел с детства.

Последний раз Рабьо выходил на поле в официальном матче 11 декабря. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.