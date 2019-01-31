Феллайни согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн» (фото) - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 12:55Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Феллайни согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн» (фото)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни близок к переходу в китайский клуб «Шаньдун Лунэн».

Феллайни выложил фотографию из аэропорта перед вылетом в Китай с подписью: «Погнали».

Ранее сообщалось, что бельгиец уже прошел медицинский осмотр для китайского клуба. После оформления всех документов о трансфере будет объявлено официально.

Сумма трансфера Феллайни составит около 10 млн фунтов. Его контракт с «Шаньдун Лунэн» будет рассчитан на три года.

31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед», забив два мяча и сделав две голевые передачи.

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