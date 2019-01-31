Артем Дзюба: Роналду изнасиловал девушку? Криш не такой

Футбол 31 января 2019 13:08 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал, что общего между Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду.

«Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

Что касается новости про изнасилование девушки 10 лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой», - цитирует Дзюбу Sport24.ru.

Напомним, в конце сентября в Германии опубликовали заявление Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по ее словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Модель отметила, что форвард заплатил ей за молчание.