Георгий Джикия: Мечтаю ли поиграть в Европе? Может быть, мой ломанный английский когда-нибудь пригодится - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 14:04Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Георгий Джикия: Мечтаю ли поиграть в Европе? Может быть, мой ломанный английский когда-нибудь пригодится

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопрос о возможно переходе в европейский клуб.

«Мечтаю ли поиграть в Европе? В этом не было бы ничего плохого, но на данный момент таких мыслей у меня уже вообще нет. До чемпионата мира такие мысли где-то далеко в голове были, скрывать не буду. Но на данный момент все эти мысли отпали, их вообще нет в голове. Но, может быть, мой ломаный английский когда-нибудь пригодится.

В каком европейском клубе мечтал бы играть? Не могу сказать, что есть такая мечта. Я на данный момент играю в «Спартаке» и очень счастлив», - рассказал Джикия в интервью Марии Командной.

#джикия георгий#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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