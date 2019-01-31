Георгий Джикия: Мечтаю ли поиграть в Европе? Может быть, мой ломанный английский когда-нибудь пригодится

Футбол 31 января 2019 14:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопрос о возможно переходе в европейский клуб.

«Мечтаю ли поиграть в Европе? В этом не было бы ничего плохого, но на данный момент таких мыслей у меня уже вообще нет. До чемпионата мира такие мысли где-то далеко в голове были, скрывать не буду. Но на данный момент все эти мысли отпали, их вообще нет в голове. Но, может быть, мой ломаный английский когда-нибудь пригодится.

В каком европейском клубе мечтал бы играть? Не могу сказать, что есть такая мечта. Я на данный момент играю в «Спартаке» и очень счастлив», - рассказал Джикия в интервью Марии Командной.