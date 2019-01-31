Георгий Джикия: Разговоры и скандалы в «Спартаке» всем надоели - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 14:21Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Георгий Джикия: Разговоры и скандалы в «Спартаке» всем надоели

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия сравнил методы работы Олега Кононова и Массимо Карреры.

«Сборы Кононова и Карреры очень отличаются, но сравнивать не буду, потому что это совершенно два разных направления. Я доволен, как все проходит. Настроение в команде хорошее, все довольны. Мы идем в верном направлении.

Кононов очень интеллигентный специалист, который четко доводит свои идеи, мысли, четко разбирает, подготавливает, все говорит. Мне лично очень приятно с ним работать.

Между собой решили ребятами: все, что было в прошлом году, оставляем там. А этот год начнем с чистого листа и покажем максимум. Все разговоры и скандалы всем надоели. Особенно нефутбольные темы. Все все прекрасно знают. И пусть это останется в прошлом году», - рассказал Джикия в интервью журналистке Марии Командной.

«Спартак» после первой части сезона РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 матчей.

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