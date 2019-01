«Арсенал» объявил о трансфере Дениса Суареса из «Барселоны»

Суарес перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19.

«Мы очень рады, что к нам присоединился Денис Суарес. Мы хорошо знаем этого футболиста, я работал с ним в «Севилье». Он приносит нам качество и варианты на многих атакующих позициях, поэтому он сможет помочь команде», - сказал главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

Отметим, что Денис Суарес уже работал под руководством Эмери в «Севилье» в сезоне-2014/15.

Напомним, что Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро. За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

