«Арсенал» объявил о трансфере Дениса Суареса из «Барселоны» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 15:19Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Автор: Сметанникова Дарья

«Арсенал» объявил о трансфере Дениса Суареса из «Барселоны»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса.

Суарес перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19.

«Мы очень рады, что к нам присоединился Денис Суарес. Мы хорошо знаем этого футболиста, я работал с ним в «Севилье». Он приносит нам качество и варианты на многих атакующих позициях, поэтому он сможет помочь команде», - сказал главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

Отметим, что Денис Суарес уже работал под руководством Эмери в «Севилье» в сезоне-2014/15.

Напомним, что Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро. За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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