Полузащитник «Локомотива» Фернандеш летом перейдет в «Галатасарай» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 15:37Источник: FanatikАвтор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Локомотива» Фернандеш летом перейдет в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Fanatik, интерес к 32-летнему португальцу проявляет «Галатасарай». Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года. Футболист может стать игроком клуба из Стамбула бесплатно.

В «Галатасарае» высоко оценивают шансы на подписание контракта с Фернандешом.

Фернандеш перешел в «Локомотив» в июле 2014 года свободным агентом из турецкого «Бешикташа». В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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