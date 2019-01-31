Денис Суарес: Хочу выиграть Лигу Европы в составе «Арсенала»

Футбол 31 января 2019 19:20 Источник: ФК «Арсенал» (Лондон) Автор: Сметанникова Дарья

Лондонский «Арсенал» сегодня объявил о переходе полузащитника Дениса Суареса на правах аренды до конца сезона.

Суарес прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

«Я приехал сюда, чтобы сыграть как можно больше и попытаться помочь команде выйти в Лигу чемпионов. Ещё я хочу выиграть Лигу Европы в составе «Арсенала». Это трофей, который я завоевал с Унаи Эмери в «Севилье». Хочу снова добиться победы в этом турнире», - цитирует Суареса пресс-служба «канониров».

Денис Суарес уже работал под руководством Эмери в «Севилье» в сезоне-2014/15.

В 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» сыграет с БАТЭ. Первый матч состоится 14 февраля в Борисове, второй – 21 февраля в Лондоне.