СМИ: «Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт с зарплатой 1 млн евро в год - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 19:58Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: «Истанбул Башакшехир» предложил Кудряшову контракт с зарплатой 1 млн евро в год

Бывший защитник «Рубина» Федор Кудряшов попал в сферу интересов еще одного турецкого клуба.

«Истанбул Башакшехир» предлагает 31-летнему защитнику сборной России контракт на 1,5 года с зарплатой в 1 млн евро в год. Об этом сообщает «Чемпионат».

Кудряшов уже находится в Турции, где проходит медицинское обследование. В случае успешного медосмотра россиянин подпишет контракт с турецким клубом.

Отмечается, что до этого Кудряшов вел переговоры с «Зенитом», но сделка не состоялась. Интерес к защитнику также проявлял «Фенербахче», который предложил Кудряшову контракт сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

В январе Кудряшов разорвал контракт с «Рубином». В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей в российской премьер-лиге.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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