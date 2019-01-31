Защитник «Эмполи» Расмуссен стал игроком «Фиорентины» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 20:31Источник: ФК «Фиорентина»

Защитник «Эмполи» Расмуссен стал игроком «Фиорентины»

Защитник «Эмполи» Якоб Рассмусен стал игроком «Фиорентины», но доиграет сезон на правах аренды в составе синих, сообщают пресс-службы обоих итальянских клубов.

21-летний датчанин подписал контракт с командой из Флоренции, рассчитанный до июня 2023 года.

Сумма сделки не разглашается. По данным transfermarkt.de «аззурри» выручили на продаже футболиста семь миллионов евро.

Расмуссен в текущем сезоне в составе «Эмполи» принял участие в 11 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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