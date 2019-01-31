Марсьяль подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 21:05Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

Марсьяль подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль подписал новый контракт, сообщает пресс-служба «Красных дьяволов».

23-летний француз подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.

Марсьяль – воспитанник «Лиона», летом 2013 перешел в «Монако» за пять миллионов евро, откуда переехал в Манчестер за 60 миллионов евро.

Антони в составе «МЮ» в текущем сезоне принял участие в 25 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал одну результативную передачу.

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