Марсьяль подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футбол 31 января 2019 21:05 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль подписал новый контракт, сообщает пресс-служба «Красных дьяволов».

23-летний француз подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.

Марсьяль – воспитанник «Лиона», летом 2013 перешел в «Монако» за пять миллионов евро, откуда переехал в Манчестер за 60 миллионов евро.

Антони в составе «МЮ» в текущем сезоне принял участие в 25 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал одну результативную передачу.