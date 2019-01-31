«Монако» обменял Тилеманса на Силву из «Лестера»

Футбол 31 января 2019 23:21 Источник: ФК «Монако»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс на правах аренды перешел в «Лестер», в обратном направлении отправился Адриен Силва, сообщает официальный сайт монегасков.

Арендное соглашение для двух футболистов рассчитано до конца текущего сезона.

🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain portugais de Leicester Adrien Silva, en prêt jusqu’à la fin de la saison.

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📄➡ https://t.co/oHBil5mdO0#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/PXij9XSlgK — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 января 2019 г.

Тилеманс – воспитанник «Андерлехта», откуда перешел в «Монако» летом 2017 года за 26,2 миллиона евро. В текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 19 матчей за сборную Бельгии.

Силва – воспитанник лиссабонского «Спортинга», откуда перешел в «Лестер» летом 2017 года за 24,5 миллиона евро. В текущем сезоне в составе «лис» принял участие в пяти играх и отдал одну голевую передачу.