«Монако» обменял Тилеманса на Силву из «Лестера» - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 23:21Источник: ФК «Монако»

«Монако» обменял Тилеманса на Силву из «Лестера»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс на правах аренды перешел в «Лестер», в обратном направлении отправился Адриен Силва, сообщает официальный сайт монегасков.

Арендное соглашение для двух футболистов рассчитано до конца текущего сезона.

Тилеманс – воспитанник «Андерлехта», откуда перешел в «Монако» летом 2017 года за 26,2 миллиона евро. В текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 19 матчей за сборную Бельгии.

Силва – воспитанник лиссабонского «Спортинга», откуда перешел в «Лестер» летом 2017 года за 24,5 миллиона евро. В текущем сезоне в составе «лис» принял участие в пяти играх и отдал одну голевую передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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