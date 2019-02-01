Маринато Гилерме: Было очень сложно привыкнуть к тому, что в раздевалке все такие тихие

Футбол 01 февраля 2019 00:54 Источник: РФС

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме – о бразильских футболистах.

– Есть стереотип, что бразильские футболисты оттачивают свою феноменальную технику на пляжах, так ли это?

– На пляжах – нет. Больше через мини-футбол. 80 процентов футболистов национальной сборной Бразилии, как я считаю, начинали играть именно в мини-футбол. Это развивает твою технику. Мини-футбол очень быстрый. Когда ты переходишь в большой футбол, появляется преимущество в скорости и технике.

– Распространены ли в академиях тренировки на песке?

– Нет. На базе, где я тренировался, было очень много полей. Там занимались мальчишки с 12 до 18 лет. Было и поле с песком, но тренировки там проходили очень редко. На песке было много силовой работы, но ни в коем случае не работы на технику.

– Правда ли бразильские футболисты настраиваются на матчи с помощью песен и танцев?

– Ну да, в Бразилии все веселые. Обычно перед игрой играет громкая музыка, все разговаривают и смеются. У нас это часть культуры. Для меня было очень странно, когда я приехал в Россию, что в раздевалке все такие тихие. Мне было очень сложно привыкнуть к этому, – приводит слова Гилерме официальный сайт РФС.