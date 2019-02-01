Сергей Гуренко – о поражении от «Зенита» (1:8): Моя совесть чиста, готов пройти детектор лжи

Футбол 01 февраля 2019 07:53 Источник: «Прессбол» Автор: Липкин Антон

В августе минское «Динамо» крупно проиграло в Санкт-Петербурге в Лиге Европы.

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом» (1:8) на стадионе «Петровский».

– Не может за неделю команда так кардинально измениться, – приводит «Прессбол» слова Гуренко. – За три недели – согласен. Но за неделю – никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз – любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было – почему бы не стать первым?

– На послематчевой пресс- конференции вы упомянули «Газпром». Пришлось к слову или с каким-то намеком?

– Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...

– Удаление было как раз у «Зенита»…

– ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.

Напомним, «Динамо» выиграло первый матч в Минске со счетом 4:0, после чего потерпело поражение в Санкт-Петербурге (1:8), играя в большинстве.

Минувший сезон, который в Белоруссии проводится по системе «весна-осень», «Динамо» завершило на третьем месте. Гуренко покинул клуб в январе.