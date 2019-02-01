Николай Рассказов: Мы пытаемся вернуть спартаковский стиль

Футбол 01 февраля 2019 09:26 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

«Спартак» готовится к возобновлению сезона.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о том, как команда готовится к возобновлению сезона.

– Команда объективно прибавляет, – приводят «Известия» слова 21-летнего игрока обороны. – Мы пытаемся вернуть спартаковский стиль, который был в прошлом. Стараемся играть низом, через пас, преимущественно в одно касание, в «стеночку», пытаемся использовать больше комбинаций. Однако все прекрасно понимают, что это лишь начало и впереди нам предстоит еще очень много работы. Через месяц начнется крайне тяжелый отрезок в чемпионате России. Надеюсь, мы сумеем хорошо подготовиться ко второй части сезона и все будет отлично.

– Что нужно сделать за оставшийся месяц, чтобы подойти к чемпионату в полной боевой готовности?

– Набрать оптимальную физическую форму и отладить все необходимые комбинации. Но это только на словах все так просто. На самом деле, нужно сделать еще очень много. В первую очередь просто хорошо тренироваться, быть полностью сосредоточенными и сконцентрированными, и тогда все получится.

Напомним, на сборе в Катаре «Спартак» выиграл предсезонный турнир с участием «Ростова» (2:1), «Зенита» (3:0) и «Локомотива» (4:0).

В субботу красно-белые отправляются на третий сбор в Турцию, где сыграют с «Марибором» (5 февраля), «Слованом» (9 февраля) и «Мурой» (12 февраля).