«Ростов» объявил о расторжении контракта с Майером - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 11:01Источник: ФК «Ростов»Автор: Липкин Антон

«Ростов» объявил о расторжении контракта с Майером

Словенец покидает Ростов-на-Дону.

Полузащитник «Ростова» Жан Майер завершил выступление за команду. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 26-летним словенцем расторгнут по обоюдному согласию.

Майер перешел в «Ростов» в июне 2017 года из «Домжале», подписав с клубом соглашение на три года. За полтора сезона он провел за команду 17 матчей и сделал три результативные передачи.

При этом в нынешнем сезоне он не сыграл ни в одном матче в премьер-лиге, но выходил на поле в двух играх Кубка России – с «Сызранью-2003» (4:0) и «Краснодаром» (2:2).

Добавим, что 2 июня 2018 года Майер дебютировал в сборной Словении в товарищеском матче с Черногорией (2:0).

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