«Торонто» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Ханни - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 12:14Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

«Торонто» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Ханни

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни попал в сферу интересов американского клуба MLS «Торонто».

По информации Goal, «Торонто» видит в Ханни замену итальянскому полузащитнику Себастьяну Джовинко. О других подробностях неизвестно.

28-летний алжирец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Джовинко перешел из «Торонто» в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Ранее стало известно, чтоон стал вторым в списке итальянских футболистов с самой большой зарплатой. Зарплата 32-летнего Джовинко в Саудовской Аравии составит 10 млн евро в год.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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