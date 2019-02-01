«Торонто» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Ханни

Футбол 01 февраля 2019 12:14 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни попал в сферу интересов американского клуба MLS «Торонто».

По информации Goal, «Торонто» видит в Ханни замену итальянскому полузащитнику Себастьяну Джовинко. О других подробностях неизвестно.

28-летний алжирец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Джовинко перешел из «Торонто» в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Ранее стало известно, чтоон стал вторым в списке итальянских футболистов с самой большой зарплатой. Зарплата 32-летнего Джовинко в Саудовской Аравии составит 10 млн евро в год.