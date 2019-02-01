Агент: Мевля еще может оказаться в «Эмполи» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 14:30Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Агент: Мевля еще может оказаться в «Эмполи»

Защитник «Зенита» Миха Мевля может перейти в «Эмполи» на правах аренды уже после закрытия трансферного окна в Италии.

Агент Евгений Новиков сообщил, что словенский защитник еще может оказаться в «Эмполи».

«Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой. Речь о международном трансферном сертификате, там что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили во время, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится», - цитирует Новикова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне Мевля провел 14 матчей за «Зенит» и забил один гол. «Эмполи» занимает 17-е место в серии A, опережая на три очка стоящую на вылет «Болонью».

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