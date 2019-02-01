Луис Суарес: Был бы счастлив завершить карьеру в «Барселоне»

Футбол 01 февраля 2019 14:50 Источник: All Sport Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

«Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого», - приводит слова Суареса Sport.

31-летний уругваец перешел в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Суарес провел 19 матчей в испанской примере, забив 15 голов.