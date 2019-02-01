Луис Суарес: Был бы счастлив завершить карьеру в «Барселоне» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 февраля 2019 14:50Источник: All SportАвтор: Сметанникова Дарья

Луис Суарес: Был бы счастлив завершить карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

«Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого», - приводит слова Суареса Sport.

31-летний уругваец перешел в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Суарес провел 19 матчей в испанской примере, забив 15 голов.

#суарес луис#фк барселона#испанская примера
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта