УЕФА опубликовал список баз Санкт-Петербурга для участников Евро-2020

Футбол 01 февраля 2019 14:58 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

В Санкт-Петербурге пройдет три матча группового этапа чемпионата Европы-2020 и четвертьфинал.

УЕФА представил базы Санкт-Петербурга, на которых смогут располагаться участники Евро-2020.

От Санкт-Петербурга будут представлены четыре площадки: тренировочная база «Зенита» (рядом расположен отель Belmond Grand Hotel Europe), стадион «Олимпиец» (отель Hilton Expo Forum), Рощино («Лесная рапсодия»), а также стадион в Зеленогорске (forRest Mix Club).

Эти базы использовались на чемпионате мира-2018.

Чемпионат Европы 2020 года будет первый в истории турниром, матчи которого примут 12 городов Европы. Матч открытия состоится 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе.