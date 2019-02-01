УЕФА опубликовал список баз Санкт-Петербурга для участников Евро-2020 - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 14:58Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

УЕФА опубликовал список баз Санкт-Петербурга для участников Евро-2020

В Санкт-Петербурге пройдет три матча группового этапа чемпионата Европы-2020 и четвертьфинал.

УЕФА представил базы Санкт-Петербурга, на которых смогут располагаться участники Евро-2020.

От Санкт-Петербурга будут представлены четыре площадки: тренировочная база «Зенита» (рядом расположен отель Belmond Grand Hotel Europe), стадион «Олимпиец» (отель Hilton Expo Forum), Рощино («Лесная рапсодия»), а также стадион в Зеленогорске (forRest Mix Club).

Эти базы использовались на чемпионате мира-2018.

Чемпионат Европы 2020 года будет первый в истории турниром, матчи которого примут 12 городов Европы. Матч открытия состоится 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе.

#евро-2020#уефа
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