Юрий Белоус: В чем вызов Кудряшова в Турции? Хорошая зарплата

Футбол 01 февраля 2019 15:02 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшекир», подписав контракт на 1,5 года.

Футбольный функционер прокомментировал переход 31-летнего футболиста.

«В Турции сейчас тоже большие изменения, упал курс лиры по отношению к любой другой твердой валюте, а топ-клубы готовы продать любого футболиста. Но не забываем, что турецкое направление остается популярным для южноамериканских футболистов и футбол там любят. Важно, что Кудряшов ушел бесплатно из «Рубина», и ему помогли найти клуб. Тут только честь и хвала. В чем вызов для Федора? Это хорошая зарплата, прежде всего, тем более в России сейчас тоже кризис. Тот бюджет, который был у того же «Рубина» раньше — несравним с нынешним», - цитирует Белоуса «Матч ТВ».

Кудряшов ранее расторг контракт с «Рубином». В текущем сезоне в составе казанской команды Федор принял участие в десяти играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 26 игр за сборную России.