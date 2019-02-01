Жезус Жемерсон: Методика Жардима хорошо известна игрокам «Монако» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 15:09Источник: ФК «Монако»Автор: Сметанникова Дарья

Жезус Жемерсон: Методика Жардима хорошо известна игрокам «Монако»

Защитник «Монако» Жезус Жемерсон прокомментировал возвращение Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.

Руководство «Монако» уволило Леонарду Жардима в октябре 2018 года, а в январе 2019 вновь назначило его на пост главного тренера.

«Методика Леонарду Жардима хорошо известна, это преимущество для нас, так как мы с ней знакомы. Это также хорошо для новичков.

Игроку сложно всегда находиться на пике своих возможностей. Есть взлеты и падения, прямо как в жизни. Уверенность скоро вернется, тренер хорошо меня знает. Главное — ежедневно работать, чтобы выбраться из этой ситуации.

Против «Генгама» я играл на позиции опорного полузащитника. Это скорее всего был мой дебют на этой позиции в профессиональной карьере. Возможно это повторится, главное быть готовым к этому, когда тренеру понадобиться моя помощь», - цитирует Жемерсона пресс-служба «Монако».

«Монако» после 22 туров лиги 1 занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице.

#жардим леонарду#фк монако#лига 1
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