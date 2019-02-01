Александр Мартынович: Мамаев – мой друг. Хотел бы его возвращения в «Краснодар»

Футбол 01 февраля 2019 15:27 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал ситуацию со своим одноклубником Павлом Мамаевым, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Пашу я знаю с другой стороны. Мы очень близко общаемся. Это шок. Понятное дело, что в современной жизни подобные истории случаются практически ежедневно, никто не застрахован от подобного. Но в случае с Мамаевым общество решило занять такую жесткую позицию.

Паша являлся ключевым звеном нашего коллектива. Вначале пришлось очень непросто, ведь Мамаев не только классный футболист, но и ярко выраженный лидер. Здесь сказалось всё: и психологическая атмосфера, и проблемы с лимитом. Пришлось привыкать к его отсутствию, все-таки футбол — игра командная, а команда не может зависеть целиком от одного человека. Хотя Павел — очень сильный футболист, его потеря ударила бы по любому клубу.

Паша — мой друг, я хотел бы его возвращения. Но это не в моей компетенции: есть руководство, суд. Они примут решение», - цитирует Мартыновича RT на русском.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.