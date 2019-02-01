Кристиян Бистрович: Самые запоминающиеся матчи ЦСКА – против «Реала» и «Арсенала»

Футбол 01 февраля 2019 15:33 Источник: Bobsoccer Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем восстановлении после травмы, а также о самых запоминающихся матчах в составе московского клуба.

В матче против «Урала» 1 сентября Бистрович получил травму.

«Сразу после операции мне сказали, что мой следующий выход на поле состоится не ранее, чем через три месяца. Но я смог играть примерно на три недели раньше, быстро восстановился. Конечно, это было тяжелое время для меня, но я много тренировался, хорошо готовился. Считаю, что последний отрезок перед зимней паузой провел неплохо, был доволен собой.

Матч против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»? Я даже сказал физиотерапевтам ЦСКА, что мне нужно быть на сто процентов готовым к этому матчу. Тони Тапия и Давид Диас очень помогли мне в этом.

Для меня самые запоминающиеся – против «Реала» и лондонского «Арсенала». Матч с «Арсеналом» был первым, когда я вышел в стартовом составе. После той игры стал проводить на поле все больше времени, это очень важно для меня. А победа над «Реалом» – историческое событие, яркая страница в истории клуба», - цитирует Бистровича Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 20-летний хорват провел за ЦСКА 13 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.