Источник: Следствие попросит суд продлить арест Кокорину и Мамаеву - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 15:40Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Источник: Следствие попросит суд продлить арест Кокорину и Мамаеву

Тверской суд Москвы 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал эту информацию.

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», - отметил адвокат.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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