Сергей Гуренко: Если бы поступило предложение от «Локомотива», пешком пошел бы по рельсам

Футбол 01 февраля 2019 17:21 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко сообщил, что готов поработать в «Локомотиве», в котором он провел 11 сезонов.

В сезоне-2017/18 минский клуб «Динамо» возглавлял Сергей Гуренко, который был уволен после окончания сезона.

«Ко всем командам, где работал, у меня теплое отношение. В том же Жодино оставил частицу сердца. Преданные болельщики, «дзякуй за гульню». Разве забыть, как мы с «Торпедо» в пяти играх против «Динамо» добыли четыре победы и ничью? Хотя родной командой, и не скрываю этого, считаю «Локомотив».

Если бы поступило предложение от железнодорожников, наверное, пешком бы пошел по рельсам. Одиннадцать сезонов провел в «Локомотиве». Это мои лучшие годы, яркие победы, завоеванные трофеи», - цитирует Гуренко «Матч ТВ».