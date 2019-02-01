Луис Суарес: Де Йонг? Это игрок, о котором говорит вся Европа - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 18:18Источник: Sport.esАвтор: Гичунцев Артур

Луис Суарес: Де Йонг? Это игрок, о котором говорит вся Европа

В текущем сезоне голландец провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал трансфер полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга.

"Это игрок, о котором говорит вся Европа, поэтому мы взволнованы его приездом. Готовы принять его с распростёртыми объятиями.

Необходимо убедиться, что Де Йонг не находится под большим давлением. Ему не нужно приходить сюда, чтобы что-то решать", – приводит слова Луареса Sport.es.

Ранее сообщалось, что 21-лений Де Йонг пополнит ряды испанского клуба летом 2019 года. Его переход обошелся "Барселоне" в 75 млн евро.

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