Игроки «Челси» недовольны работой Сарри и сообщили об этом тренеру - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 18:49Источник: London Evening StandardАвтор: Гичунцев Артур

Игроки «Челси» недовольны работой Сарри и сообщили об этом тренеру

Итальянец возглавил команду летом 2018 года.

Как сообщает London Evening Standard, между футболистами "Челси" и главным тренером команды Маурицио Сарри есть определенные разногласия.

По информации источника, игрокам не нравится тот факт, что наставник "синих" проводит тренировки по утрам в дни матчей.

Отмечается, что игроки сообщали об этом своему тренеру, но он все равно назначил занятия на 30 января. Именно в этот день "Челси" проиграл "Борнмуту" со счетом 0:4.

На данный момент лондонский клуб занимает 5-е место в таблице премьер-лиги, набрав 47 очков.

#апл#фк челси#сарри маурицио
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