Игроки «Челси» недовольны работой Сарри и сообщили об этом тренеру

Итальянец возглавил команду летом 2018 года.
Как сообщает London Evening Standard, между футболистами "Челси" и главным тренером команды Маурицио Сарри есть определенные разногласия.
По информации источника, игрокам не нравится тот факт, что наставник "синих" проводит тренировки по утрам в дни матчей.
Отмечается, что игроки сообщали об этом своему тренеру, но он все равно назначил занятия на 30 января. Именно в этот день "Челси" проиграл "Борнмуту" со счетом 0:4.
На данный момент лондонский клуб занимает 5-е место в таблице премьер-лиги, набрав 47 очков.