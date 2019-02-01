Игроки «Челси» недовольны работой Сарри и сообщили об этом тренеру

Футбол 01 февраля 2019 18:49 Источник: London Evening Standard Автор: Гичунцев Артур

Итальянец возглавил команду летом 2018 года.

Как сообщает London Evening Standard, между футболистами "Челси" и главным тренером команды Маурицио Сарри есть определенные разногласия.

По информации источника, игрокам не нравится тот факт, что наставник "синих" проводит тренировки по утрам в дни матчей.

Отмечается, что игроки сообщали об этом своему тренеру, но он все равно назначил занятия на 30 января. Именно в этот день "Челси" проиграл "Борнмуту" со счетом 0:4.

На данный момент лондонский клуб занимает 5-е место в таблице премьер-лиги, набрав 47 очков.