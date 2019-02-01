Катар впервые стал победителем Кубка Азии, обыграв в финале Японию - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 18:59Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Катар впервые стал победителем Кубка Азии, обыграв в финале Японию

На Кубке Азии-2019 в ОАЭ состоялся финал.

В финале Кубка Азии встречались сборные Катара и Японии. Победу со счетом 3:1 одержали катарцы.

В составе победителей отличились Али Алмоез, Абдулазиз Хатим и Акрам Афиф, реализовавший пенальти. У Японии единственный гол забил Такуми Минамино.

Катар, который ранее никогда не преодолевал стадию четвертьфинала Кубка Азии, впервые в истории выиграл турнир. Японцы являются самой титулованной командой – в Кубке Азии они побеждали четыре раза (1992, 2000, 2004, 2011).

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