Феллайни стал игроком «Шаньдун Лунэн»

Футбол 01 февраля 2019 19:22 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед» Автор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» в своем твиттере сообщил о переходе Маруана Феллайни в китайский клуб «Шаньдун Лунэн».

Ранее сообщалось, что бельгиец уже прошел медицинский осмотр для китайского клуба. После оформления всех документов о трансфере будет объявлено официально.

Сумма трансфера Феллайни составит около 10 млн фунтов. Его контракт с «Шаньдун Лунэн» будет рассчитан на три года.

31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед», забив два мяча и сделав две голевые передачи.