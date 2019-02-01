Адвокат Кокорина обвинила следствие в скрытии важной информации

Футбол 01 февраля 2019 19:24 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Российский футболист арестован за избиение двух человек до 8 февраля 2019 года.

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала о ходе судебного разбирательства.

"Сегодня был первый день ознакомления Александра Кокорина и его защиты с материалами уголовного дела, в результате которого выяснилось, что потерпевшие, уведомленные следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом, отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно. Следователь вместо того, чтобы начать выполнение требований по ознакомлению с материалами дела арестованных обвиняемых и их защитников по причине явного отказа потерпевшей стороны, перенес это ознакомление потерпевших и их адвокатов на 2019 год, вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела, за счет удержания под стражей обвиняемых.

Информация о времени ознакомления потерпевших и их адвокатов с материалами дела в 2019 году от обвиняемых и их защиты была сокрыта. Материалы об этом незаконно изъяты из последнего 16 тома уголовного дела, очевидно, затем, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения, чем обеспечить ее дальнейшее продление.

Это все, что можно рассказать по делу, не нарушая подписку о неразглашении. Однако стало совершенно понятно, почему эта подписка была отобрана, поскольку в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства, большинство из которых можно отнести к категории существенных.

Настроение у Александра не изменилось, он настроен на отстаивание своих законных прав и справедливости ко всем обвиняемым по этому делу, материалы которого очень внимательно изучает", – написала Стукалова в своем Instagram.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.