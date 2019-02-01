Нападающий сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии-2019 (фото) - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 19:36Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии-2019 (фото)

В ОАЭ завершился Кубок Азии-2019, в котором победу одержала сборная Катара.

В финале турнира Катар обыграл сборную Японии со счетом 3:1. По итогам Кубка Азии был признан лучший игрок.

Им стал нападающий сборной Катара Алмоез Али. 22-летний форвард «Аль-Духаиля» стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. Он установил рекорд по числу мячей, забитых одним футболистом по ходу отдельно взятого розыгрыша Кубка Азии.

В финале Алмоез Али также сумел отличиться, забив гол ударом через себя.

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