Нападающий сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии-2019 (фото)

Футбол 01 февраля 2019 19:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В ОАЭ завершился Кубок Азии-2019, в котором победу одержала сборная Катара.

В финале турнира Катар обыграл сборную Японии со счетом 3:1. По итогам Кубка Азии был признан лучший игрок.

Им стал нападающий сборной Катара Алмоез Али. 22-летний форвард «Аль-Духаиля» стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. Он установил рекорд по числу мячей, забитых одним футболистом по ходу отдельно взятого розыгрыша Кубка Азии.

В финале Алмоез Али также сумел отличиться, забив гол ударом через себя.