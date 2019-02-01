Нападающий сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии-2019 (фото)

В ОАЭ завершился Кубок Азии-2019, в котором победу одержала сборная Катара.
В финале турнира Катар обыграл сборную Японии со счетом 3:1. По итогам Кубка Азии был признан лучший игрок.
Им стал нападающий сборной Катара Алмоез Али. 22-летний форвард «Аль-Духаиля» стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами. Он установил рекорд по числу мячей, забитых одним футболистом по ходу отдельно взятого розыгрыша Кубка Азии.
В финале Алмоез Али также сумел отличиться, забив гол ударом через себя.
Almoez Ali named MVP of the tournament #AsianCupFinal #JPNvQAT #AsianCup2019 pic.twitter.com/0UipM3DaOr— Football 24/7 (@foetball247) 1 февраля 2019 г.