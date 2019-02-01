Черышев включен в заявку «Валенсии» на матч с «Барселоной»

Футбол 01 февраля 2019 21:28 Источник: ФК «Валенсия» Автор: Гичунцев Артур

Встреча пройдет 2 февраля на стадионе "Камп Ноу".

Официальный Twitter "Валенсии" опубликовал заявку команды на гостевой матч с "Барселоной" в 22-м туре испанской примеры.

Отметим, что в списке "летучих мышей" оказался российский полузащитник Денис Черышев.

Полная заявка выглядит следующим образом: Нету, Хайме Доменек, Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Тони Лато, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Жоффре Кондогбиа, Денис Черышев, Даниэль Васс, Ферран Торрес, Карлос Солер, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.

В текущем сезоне 28-летний Черышев провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевых паса.