Арнор Сигурдссон: Все знают, в чем заключается главная цель ЦСКА - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 22:25Источник: ПФК ЦСКААвтор: Гичунцев Артур

Арнор Сигурдссон: Все знают, в чем заключается главная цель ЦСКА

На данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают 3-е место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон оценил свое положение в российском клубе, а также отметил главные цели своей команды на текущий сезон.

«Доволен, как всё складывается. Это были очень хорошие полгода. Наслаждаюсь каждой секундой в ЦСКА. У меня есть доверие тренера, и это важно, стараюсь его оправдывать. Мы неплохо выступили в первой части сезона, но сделано еще только полдела.

Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка – движемся дальше. Считаю, нельзя заглядывать далеко. Конечно, в голове должно быть понимание того, какова главная цель. Все знают, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.

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