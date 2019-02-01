Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Тулузой»

Футбол 01 февраля 2019 23:51 Источник: ФК «Монако» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Тренерский штаб "Монако" огласил список игроков, которые отправятся на матч 23-го тура лиги 1 против "Тулузы".

Отметим, что среди остальных футболистов оказался хавбек сборной России Александр Головин.

Полный список выглядит следующим образом: Бенальо, Субашич, Балло-Туре, Бадьяшиль, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Пьер-Габриэль, Сидибе, Головин, Силва, Желсон, Лопеш, Нкуду, Фабрегас, Диоп, Тюрам, Фалькао, Винисиус.

Напомним, матч состоится завтра, 2 февраля, на стадионе и стартует в 22:00 мск.