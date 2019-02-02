Аяз Гулиев: Все больше подстраиваюсь под стиль «Спартака» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 08:46Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Аяз Гулиев: Все больше подстраиваюсь под стиль «Спартака»

Воспитанник красно-белых вернулся в клуб.

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал о том, как проходит его адаптация после возвращения в команду.

«Стоит понимать, что «Спартак» для меня – не новая команда и не новый коллектив, – приводят «Известия» слова Гулиева. – С большинством людей я уже был знаком. Так что как такового момента адаптации не было.

Что касается игры на поле – после двух лет отсутствия было немного непривычно. Но я чувствую, что от матча к матчу все больше подстраиваюсь под игровой стиль и привыкаю ко всем требованиям».

Напомним, воспитанник «Спартака» провел 2017 год в аренде в «Анжи», а вторую половину сезона 2017/2018 – в «Ростове», который минувшим летом выкупил трансфер игрока.

В январе «Спартак» воспользовался правом вернуть Гулиева за сумму, прописанную в договоре с «Ростовом».

#рпл#фк спартак#гулиев аяз#Футбол-Россия
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