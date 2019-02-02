«Зенит» заявил Азмуна, Барриоса, Кокорина и Ракицкого на плей-офф Лиги Европы

Футбол 02 февраля 2019 08:57 Источник: ФК «Зенит» Автор: Липкин Антон

В 1/16 финала «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

«Зенит» отправил в УЕФА заявку на плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба. В список A вошли 24 игрока:

вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;

полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;

форварды: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Напомним, накануне «Зенит» объявил о переходе полузащитника «Бока Хуниорс» Вильмаре Барриосе и форварде «Рубина» Сердаре Азмуне. Ранее на этой неделе клуб подписал контракт с защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким.

В 1/16 финала соперником «Зенита» станет «Фенербахче». Первый матч пройдет 12 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.