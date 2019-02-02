Максим Деменко – о футболках в поддержку Глушакова: Самедов рассказал об этом, потому что у него накопилось

Футбол 02 февраля 2019 10:11 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

Ранее экс-игрок "Спартака" Александр Самедов заявил, что что инициатива надеть майки в поддержку Глушакова исходила от руководства клуба, а не от футболистов.

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Деменко высказался о ситуации с майками в поддержку капитана красно-белых Дениса Глушакова.

"Конечно, это неприятно, когда руководство приходит и заставляет тебя. По закону руководство имеет на это право, и игрокам деваться некуда – у них контракты. Если ты не согласен с чем-то и откажешься, то придется искать другую работу. Сейчас Саша Самедов рассказал об этом, потому что он ушел из клуба, и что у него все это накопилось", – цитирует Деменко "Евро-Футбол.Ру".

Осенью 2018 года "Спартак" покинул итальянский специалист Массимо Каррера. Многие болельщики считают, что Глушаков пытался устроить бунт против наставника и полагают, что именно он виноват в увольнении тренера.