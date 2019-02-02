Анзор Кавазашвили: Если Федун поддерживает Глушакова – честь ему и хвала

Футбол 02 февраля 2019 10:16 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне капитан красно-белых провел 21 матч и забил 2 гола.

Бывший голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал заявление экс-полузащитника красно-белых Александра Самедова о футболках в поддержку Дениса Глушакова.

Ранее он заявил, что что инициатива надеть майки в поддержку хавбека исходила от руководства клуба, а не от футболистов.

"Не могу оспаривать высказывание Самедова, потому что он являлся участником этого процесса. То, что Глушакова поддерживает клуб – это хорошо. Я в "Спартаке" проиграл три года, и мы стали гегемонами футбола, были элитной командой. И когда я ушел из клуба, мне даже проводы не устроили, как Каррере.

Сейчас в "Спартаке" другое руководство. И я бы очень хотел, чтобы Федун поддерживал футболистов, которые выкладываются на поле. Если он поддерживает Глушакова – честь ему и хвала. Я ценю взаимоотношения руководства и игроков "Спартака", – цитирует Кавазашвили "Евро-Футбол.Ру".