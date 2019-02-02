Марадона вызвал на боксерский поединок генерального секретаря ФИФА - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 10:49Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Марадона вызвал на боксерский поединок генерального секретаря ФИФА

Ранее аргентинец был капитаном команды легенд ФИФА.

Экс-форвард "Барселоны" Диего Марадона рассказал об уходе из ФИФА, а также поведал о конфликте с генеральным секретарем организации Звонимиром Бобаном.

"Я отправил письмо Джанни Инфантино, в котором подал в отставку с поста капитана легенд ФИФА. С тех пор, как бывший президент Блаттер и экс-президент ассоциации футбола Аргентины Грондона ушли, организация совсем не изменилась. Все осталось без изменений.

Они разместили нас в гостиничном номере с Марко ван Бастеном и еще одним игроком. Они относились к нам как будто мы маленькие собачки, которых нужно только кормить. Полное отсутствие уважения. Вот почему я подал в отставку. И теперь я начну раскрывать то, что я знаю о новом руководстве ФИФА.

Хотел бы сказать Бобану, что если он хочет выглядеть хорошо в этой ситуации, то я приглашаю его на боксерский ринг. Ему не следовало приходить в отель и выражать недовольство.

Хуже всего то, что Бобан был кем-то послан. И этот кто-то – Инфантино. Я не 20-летний ребенок, мне 58 лет. Мне больно, потому что я верил в этих людей. Теперь я им больше не верю", – цитирует аргентинца "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

#фифа#марадона диего#бобан звонимир
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