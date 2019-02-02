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Футбол02 февраля 2019 10:51Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

Халк: Семак станет очень успешным тренером

Бразилец вспомнил своего бывшего партнера, а ныне главного тренера «Зенита».

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о нынешнем главном тренере «Зенита» Сергее Семаке, которого застал в клубе как игрока.

«Семак – потрясающий парень, – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт телеканала «360°». – Я хорошо знаю его и как футболиста, и как человека. Он обладает великолепными качествами, всегда готов помочь окружающим. Когда я еще был в «Зените, он был близок к тому, чтобы закончить карьеру. Если я правильно помню, последний гол он забил как раз с моей передачи. Рад, что довелось поиграть с ним, я многому у него научился.

Уверен, что он будет расти и дальше и станет очень успешным тренером. Он этого заслуживает».

Напомним, Халк выступал за «Зенит» в 2012-2016 годах. В 148 матчах за клуб на его счету 76 голов и 60 голевых передач.

В составе «Зенита» Халк стал чемпионом России (2015), обладателем Кубка России (2016) и Суперкубка России (2015).

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