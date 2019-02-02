Роналду не лишат государственных наград из-за дела о сокрытии налогов

Футбол 02 февраля 2019 11:29 Источник: Mundo Deportivo Автор: Липкин Антон

Португалец останется кавалером ордена Инфанта дона Энрике и ордена Большого креста.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сохранит государственные награды страны, сообщает Mundo Deportivo.

Такое решение принял совет почетных орденов, который рассматривал вопрос, стоит ли лишать 33-летнего португальца государственных наград из-за сокрытия налогов. В итоге в Португалии посчитали, что ситуация Роналду не соответствует критериям, по которым можно запустить процесс по отзыву орденов.

Напомним, в 2014 году капитан сборной Португалии был награжден национальным рыцарским орденом – Орденом Инфанта дона Энрике, а в 2016 году, после победы на Евро во Франции, – орденом Большого креста.

На прошлой неделе Роналду признался в сокрытии налогов. В 2011-2014 годах во время выступления за «Реал» игрок не декларировал доходы от рекламных проектов и выводил деньги в оффшоры. Суд приговорил португальца к двухлетнему заключению, но сразу заменил реальный срок условным и штрафом в размере 3,2 миллиона евро. Кроме того, Роналду погасил налоговый долг в размере 18,8 миллиона евро (неуплаченная сумма 14,7 + штраф).