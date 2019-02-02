«Челси» и Виллиан не могут договориться о новом контракте

Футбол 02 февраля 2019 11:51 Источник: UOL Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что игрок получил предложения от "ПСЖ" и "Барселоны".

Хавбек сборной Бразилии Виллиан продолжает переговоры с "Челси" о продлении контракта, сообщает UOL.

Согласно источнику, на данный момент стороны не могут придти к общему знаменателю.

Отмечается, что руководство "синих" продолжает придерживаться своей политики, которая состоит в том, чтобы не подписывать контракт более чем на один год с игроками от 30 лет .

Виллиан, в свою очередь, хочет получить от клуба трехлетнее соглашение .

В текущем сезоне полузащитник провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.